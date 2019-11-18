وزير النقل يفتتح فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالمهرة

افتتح وزير النقل صالح الجبواني اليوم فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمحافظة المهرة بحضور وزير الدولة محمد عبدالله كده والأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر.



وأشار وزير النقل إلى أن وجود الفرع سيساهم في تنظيم شؤون النقل البري و سلامة الطرق البرية و الشاحنات الكبيرة وباصات النقل الجماعي واستقدام شركات جديدة للنقل والحفاظ على الطرق العامه وإنشاء موازين لتنظيم حمول الشاحنات الكبيرة ومنع الاحمال الكبيرة المخالفة التي تؤدي إلى عرقلة الطريق أمام المسافرين.



وأضاف بأن المهرة تشهد حراكاً تنموياً متصاعداً وتحتاج لتطوير البنى التحتية بشكل مستمر، مشدداً على ضرورة إلتزام السائقين ومالكي شركات النقل الجماعي ونقل البضائع بالقوانين واللوائح المنظمة للنقل البري والتجاوب مع الهيئة ومشرفيها لخلق بيئة مناسبة.



من جانبه أكد مديرعام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالمهرة خالد مستهيل باكريت أن تأسيس الفرع سيعمل على تنظيم شؤون النقل البري في المحافظة وسيحد من العشوائية التي كانت سائدة، معبرا عن أمله تسهم زيارة وزير النقل إلى حلحلة جميع الإشكالات التي تخص النقل البري بالمحافظة ، داعياً جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للتعاون مع مشرفي الهيئة لتنظيم شؤون النقل البري بالمهرة بصوره عامة.



حضر التدشين نائب رئيس هيئة النقل البري بالجمهورية سند ذيبان