المشهد اليمني

وزير حوثي سابق يشن هجوم عنيف على وزير المالية الحوثي ويكشف عن حجم الفساد المهول الذي يمارسه

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المشهد اليمني

شن وزير السياحة السابق في حكومة الانقلابيين بصنعاء ناصر قزقوز هجوم عنيف على وزير المالية الحوثي رشيد أبو لحوم .

وكتب قزقوز على صفحته في الفيس بوك عن الفساد الإداري والمالي الذي يمارسه أبو لحوم منذ تعيينه وزير للمالية القابعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية وبحسب قزقوز فأن الفساد الإداري يتمثل في ترقية أبو لحوم خلال فترة ستة شهور من وكيل مساعد ثم وكيل وصولا إلى تعيينه وزير للمالية .

وأضاف قزقوز في تغريدته التي رصدها ال ” المشهد اليمني ” اليوم الخميس أن أبو لحوم والذي كان يعمل على تاكسي قبل ستة شهور أصبح الآن يمتلك أسطول من السيارات .

وأكد قزقوز أن أبو لحوم يستلم شهريا 30 مليون ريال بينما مرتبات الموظفين موقفه منذ أكثر من ثلاث سنوات بالإضافة إلى قيامه بتغيير ديكور الوزارة والذي كان ما يزال جديد بمبلغ 25 مليون ريال فور وصوله الوزارة .

الجدير ذكره أن قزقوز كشف عن الداعم الرئيسي لأبو لحوم وهو السلالي هلال المؤيد والذي أخرج الأول من سجن بالحديدة بعد تورطه في قضية فساد مع التاجر الحظاء .

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