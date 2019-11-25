المشهد اليمني

وزير داخلية الحوثي يقوم بترقية أكثر من 65 ألف من الحوثيين في وزارة الداخلية

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 17 دقيقة
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المشهد اليمني

أصدر وزير الداخلية الحوثي  عبدالكريم الحوثي قرارا بمنح الترقية لعدد 65 ألف و 650 من العناصر الحوثية في وزارة الداخلية الغير معترف بها وقابعة تحت سيطرة المليشيا .
وأوضح بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الحوثية ، اليوم الأحد أن القرار شمل المستحقين للترقية خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018م .
وأضاف البيان والذي حصل ” المشهد اليمني ” على نسخة منه أن الترقيات توزعت على النحو التالي :
ترقية 4946 جنديا الى رتبة عريف
ترقية 24220 عريفا إلى رتبة رقيب ثاني
ترقية 22019 رقيب ثاني الى رتبة رقيب أول
ترقية 2280 رقيب أول الى رتبة مساعد
ترقية 7769 مساعدا الى رتبة مساعد ثاني
ترقية 4371 مساعد ثاني الى رتبة مساعد أول
الجدير ذكره أن مليشيا الحوثي قامت بإحلال عناصر تابعة لها بدلا من  الجنود والضباط الغير موالين لهم في وزارتي الداخلية والدفاع على حد سواء وهو تكرار لتجربة العراق المتمثله في تسريح الجيش النظامي لصالح المليشيا الشيعية المرتبطة بايران من حشد شعبي وغيره .

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المشهد اليمني

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