الخبر اليمني

وزير سابق : لهذه الأسباب لن تقوم لليمن قائمة

5 ديسمبر، 2019
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وزير سابق : لهذه الأسباب لن تقوم لليمن قائمة

خالد الرويشان

│الخبر | خاص

أكد سفير يمني سابق، إن اليمن لن تقوم لها قائمة ومازال حزبي المؤتمر والإصلاح متحاربان، موضحاً بأن اليمن تحتاج إلى إعادة البوصلة إلى الاتجاه الصحيح.
وقال السياسي اليمني ووزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان ، في تغريدة له على “تويتر” : “لن تقوم لليمن قائمة وحزبا المؤتمر والإصلاح متحاربان.
وتابع” أعيدوا البوصلة إلى اتجاهها الصحيح كي تستعيدوا البلاد وتستعيدوا أنفسكم قبل ذلك”.
وأردف بالقول” ثمة صغار لم يتعلموا أبداً رغم كل الكوارث آن للكبار أن يوقفوا مهازل الصغار”.
متسائلاً هل ثمة كبار مايزالون كن سياسياً لا سائساً.

│المصدر – الخبر

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