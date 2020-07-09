وزير في الحكومة يشيد بقوات حماية المنشئات لفرض الأمن والتصدي لمحاولات الفوضى

التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس بالعميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية التابعة لألوية الدعم والإسناد.

وخلال اللقاء رحب وزير التربية بالعميد أحمد بن عفيف مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به قوات حماية المنشآت الحكومية.

وثمن الوزير لملس كافة جهود قوات حماية المنشآت الحكومية لفرض الأمن والتصدي لمحاولات الفوضى وإقلاق السكينة العامة وكذا ما تقوم به من تأمين للمرافق والمؤسسات الحكومية وخصوصا التابعة لوزارة التربية والتعليم.

من جانبه أكد العميد أحمد بن عفيف على ضرورة تأمين المرافق التابعة لوزارة التربية والتعليم وتشديد الحماية عليها وكذا تأمين نقل رواتب المعلمين لتجنب تكرار حوادث السرقة مثل ما حدث مؤخرا.

وأشار بن عفيف إلى أن قوات حماية المنشآت الحكومية تتواجد دائما في خدمة الشعب وستقوم بحماية رواتب موظفي وزارة التربية والتعليم التي تخرج من البنك المركزي حتى وصولها للاماكن المخصصة.

ونوه بأن كافة مهام قوات حماية المنشآت الحكومية تأتي وفق توجيهات قيادة التحالف العربي ممثلا بالسعودية والإمارات وكذا قيادة ألوية الدعم والإسناد ممثلة بقائدها العميد محسن الوالي موجها شكره لهم على الدعم الذي يقدمونه للقوات.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على زيادة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وقوات حماية المنشآت الحكومية.