وزير : قصف معسكر الميل انتقام حوثي لمقتل سليماني

قال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، إن القصف الذي نفذته الميليشيا الحوثية بصواريخ إيرانية جاء انتقاما لمقتل سليماني.

وصف الوزير الأرياني، قصف ميليشيات الحوثي للمسجد في مأرب بالجريمة الإرهابية والغادرة والجبانة، وتنصل من كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية.

و ندد الأرياني، بالصمت الأممي إزاء تلك الجريمة التي وصفها بـ”الإرهابية الجبانة”، ودان مسلسل التصعيد الايراني المتواصل للأزمة في اليمن.

وطالب المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس بموقف وإدانة واضحة لهذا الهجوم الوحشي.

واعتبر أن هذا التصعيد يهدد بنسف كل جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، ويضع الصراع مع “مرتزقة طهران” من الميليشيات الحوثية أمام مرحلة جديدة عنوانها الحسم العسكري.