المشهد اليمني

وزير يمني: ”اتفاق الرياض” مصيره الفشل.. ويحذر الحكومة والتحالف

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 4 دقائق
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المشهد اليمني

قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، اليوم السبت، إن اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي مصيره الفشل.

وحذر الجبواني الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من تسليم الدولة للمتمردين والإطاحة بكل من وقف مع مشروع الدولة.

واعتبر الوزير تأخر عودة الحكومة الشرعية إلى عدن إحدى مؤشرات فشل اتفاق الرياض، مؤكداً أن المتمردين لن يبنوا دولة ولا حتى نظامًا يحقق الأمن والاستقرار.

ووقعت الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض في 5/نوفمير الجاري، برعاية السعودية وينص على تشكيل حكومة كفاءات تتكون من 24 عضوا ويستبعد منها الوزراء الذين شاركوا في احداث عدن في أغسطس الماضي.

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