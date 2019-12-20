وساطة الانتقالي تنجح في فتح طريق خط العلم بعد أيام من اغلاقه

نجحت وساطة قادها شخصيات من المجلس الانتقالي وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية الخميس، بفتح خط العلم الرابط بين عدن وأبين, عقب اغلاقها لعدة ايام من قبل أسر واهالي الاسرى الجنوبيين في سجون الإصلاح بشبوة.

وقال القائد اوسان العنشلي قائد كتائب العاصفة : ان تعليمات من قبل التحالف العربي بعدن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي لعدد من القيادات الجلوس مع اهالي الأسرى والاستماع اليهم افضت الى اتفاق تعجيل حل ملف الاسرى الذي يقبعون في سجون شبوة, مقابل فتح طريق العلم امام حركة شاحنات النقل الثقيل”.

وأكد العنشلي على أحقية اهالي الأسرى في الضغط على الجهات المختصة لأطلاق سراح ابنائهم ضمن بنود اتفاقية الرياض والتي نصت على اطلاق سراح اسرى احداث 28 اغسطس الماضي.

وأضاف ” ان قضية الأفراج عن الأسرى قضية الجنوبيين جميعا وليس اسرهم فقط, باعتبارهم اسروا وهم في مهمه وطنية للدفاع عن حياض الوطن ضد الهجوم الغير مبرر الذي شنه مسلحي الإصلاح نهاية اغسطس الماضي , لافتا الى ان القيادة توليهم اهتمام ومتابعة مستمرة, ولا يمكن التساهل او التقاعس عن قضيتهم .

بدورة أشار العميد صالح السيد مدير أمن محافظة لحج الى ضرورة الافراج عن الاسرى الجنوبيين لدى جماعة الإصلاح بشبوة, ضمن اتفاقية تبادل الاسرى بين طرفي (الشرعية, والانتقالي الجنوبي) بالطريق الصحيحة والواضحة في اتفاقية الرياض , وان لا تستخدم قضية الاسرى ضمن اي مماحكات سياسية, وتحقيق الرغبات والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة.

وطالب “السيد” من دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية بالضغط على جماعة حزب الإصلاح للأفراج عن الاسرى الذين يتعرضون الى الارهاب النفسي والأذى الجسدي , والسماح للمنظمات الانسانية الوصول اليهم والاطلاع على معاناتهم .

وحذر عبدالعزيز الجفري قائد مقاومة شبوة السلطات المحلية في المحافظة من اللعب على وتر المناطقية المقيتة التي تريد مليشيا الإصلاح ان تجر الجنوبيين اليها , من خلال ابقاء بعض الأسرى الذين ينتمون الى مناطق معينة في سجونها بشبوة.

داعيا الجميع الى رفض تلك الأساليب التي يريد حزب الإصلاح اثارتها واللعب على وترها , موضحا ان الشعب الجنوبي قد تجاوز كل المعوقات ويسير خلف قيادته السياسية نحو تحقيق الهدف المنشود وهو استعادة الدولة الجنوبية.

ولاقت خطوة فتح الطريق ارتياح واسع بين سائقي المركبات والآليات الثقيلة, مشيدين بجهود التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي والقيادات الأمنية والعسكرية , وكل من له دور في إعادة فتح الطريق وانهاء معاناتهم لأكثر من اسبوع.