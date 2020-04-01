وست هام يستعد للتعاقد مع برايثوايت مقابل 15 مليون استرليني



كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادى وست هام الإنجليزى يستعد لتقديم عرض إلى برشلونة الإسبانى للتعاقد مع المهاجم مارتن برايثوايت خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن وست هام يسعى لضم المهاجم الدنماركى الذى انضم إلى برشلونة فى فبراير الماضى فقط قادما من فريق ليجانيس، بعد تعرض ثنائى البارسا الأمامى لويس سواريز وعثمان ديمبيلى للإصابة.



وأشارت الصحيفة أن وست هام سيتقدم بعرض للبلوجرانا قيمته 15 مليون استرلينى للتعاقد مع برايثوايت، وهو ما قد يلقى قبولا من النادى الكتالونى، بعد أن كشفت تقارير أنه حدد سعر اللاعب بـ 18 مليون يورو.



المهاجم الدنماركي صاحب الـ 28 عامًا، سبق له خوض أربع تجارب احترافية، خارج بلاده: “تولوز وبوردو من فرنسا، ميدلزبرة فى إنجلترا، وليجانيس الإسبانى الذى احرز معه 8 أهداف هذا الموسم.







