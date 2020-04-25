المشهد اليمني

وسط أجواء روحانية.. اليمنيون يؤدون صلاة التراويح رجالا ونساءا في أول أيام رمضان بصنعاء (فيديو)

25 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

فى الوقت الذى منعت فيه دول العالم العربي والإسلامي صلاة التراويح كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا، يعيش اليمنيين أجواء روحانية وإيمانية في رمضان ويؤدون صلاة التراويح رجالا ونساءا في بعض مساجد العاصمة صنعاء.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمصلين من الرجال والنساء وهم يؤدون صلاة التراويح في إحدى مساجد صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ورغم انتشار فيروس كورونا في العالم، إلا إلا أن أبناء اليمن استقبلوا شهر رمضان المبارك بالفرح وتبادل التهاني والزيارات ككل عام تقريبا، وأجواء رمضانية مليئة بالروحانية بعيدة عن مخاوف كورونا كما هو الحال في معظم دول العالم العربي والإسلامي التي تم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس، منها اغلاق المساجد.

وكانت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء قالت، إن مسلحي مليشيا الحوثي، اقتحموا أحد المساجد وقاموا بمنع صلاة التراويح فيه، بأول أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضحت المصادر لـ ” المشهد اليمني “، أن عناصر حوثية مدججين بالسلاح، اقتحموا جامع الانصار، الواقع بجولة سيتي مارت، بحي الدائري وسط العاصمة.

وخلال الاعوام الماضية لسيطرة المليشيا، منعت منعاً باتاً استخدام مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح والقيام.وينظر الحوثيون إلى صلاة التراويح على أنها ”بدعة“، وإنها لا تكاد تكون الا مصدرًا لإزعاج الناس في ليالي رمضان، حسبما يدعي حوثيون على مواقع التواصل.

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