وسط اتهامات لمسئولين بالجامعة..معدات ومستلزمات طبية تختفي من كلية الطب بإب

المشهد العربي – إب:

اختفت أجهزة ومستلزمات طبية من معامل كلية طب الأسنان بجامعة إب الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثي، وسط اتهامات تلاحق مسئولين بالجامعة بالوقوف وراء الحادثة.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”،إن الحادثة تم اكتشافها عن طريق طلاب الجامعة خلال حضورهم محاضرة بالمعامل، ليكتشفوا اختفاء معدات ومستلزمات طبية منها.

وأضافت المصادر، أن إدارة الجامعة تحاول التكتم على الحادثة والتسويق على أنها سرقة، مشيرة إلى أن الطلاب نشروا واقعة الاختفاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها حملت مصادر أكاديمية مسئولين داخل الكلية بالوقوف خلف العملية، مطالبين بلجنة تحقيق في الحادثة.

ولفتت المصادر ،إلى أن الحادثة جاءت في وقت تواصل مليشيا الحوثي استغلال التعليم الجامعي، حيث حولت جامعة إب إلى منصة لأنشطتها وفعالياتها الطائفية حيث تقيم وللأسبوع الثاني معرضا لصور قتلاها داخل جامعة إب، في مشهد يسيء للعملية التعليمية والتعليم العالي.

وأكدت المصادر أن هذه الممارسات الطائفية لقيت استياءً أكاديميا وطلابيا واسعا كونها تهدف إلى الزج بطلاب الجامعة إلى محارق الموت الحوثية وترك مقاعد الدراسة.