المشهد العربي
وسط ارتفاع طفيف.. تعرف على أسعار العملات أمام الريال صباح اليوم السبت
سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم السبت، ارتفاعاً نسبياً أمام الريال بعد موجة استقرار نسبي شهدتها أمس الجمعة بعدن وصنعاء.
أسعار الصرف في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|569
|575
|AED
|درهم إماراتي
|150.5
|152
|SAR
|ريال سعودي
|149.5
|151
أسعار الصرف في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|565
|570
|AED
|درهم إماراتي
|150
|151
|SAR
|ريال سعودي
|149
|150