وسط ارتفاع طفيف.. تعرف على أسعار العملات أمام الريال صباح اليوم السبت

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم السبت، ارتفاعاً نسبياً أمام الريال بعد موجة استقرار نسبي شهدتها أمس الجمعة بعدن وصنعاء.

أسعار الصرف في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 569 575

AED درهم إماراتي 150.5 152

SAR ريال سعودي 149.5 151







أسعار الصرف في صنعاء: