المشهد العربي

وسط ارتفاع طفيف.. تعرف على أسعار العملات أمام الريال صباح اليوم السبت

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ ساعة واحدة
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سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم السبت، ارتفاعاً نسبياً أمام الريال بعد موجة استقرار نسبي شهدتها أمس الجمعة بعدن وصنعاء.

أسعار الصرف في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي569575
AEDدرهم إماراتي150.5152
SARريال سعودي149.5151

أسعار الصرف في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي565570
AEDدرهم إماراتي150151
SARريال سعودي149150

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أسعار أمام ارتفاع الريال السبت العملات اليوم تعرف صباح طفيف على وسط
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المشهد العربي

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