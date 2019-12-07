المشهد العربي

وسط تجاهل حوثي.. 10 وفيات بإنفلونزا الخنازير في صنعاء

7 ديسمبر، 2019
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المشهد العربي ـ خاص:

توفيت 10 حالات بمرض إنفلونزا الخنازير في صنعاء منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت مصادر طبية لـ “المشهد العربي“، أن الإحصائيات الأولية تشير إلى وفاة 10 حالات بإنفلونزا الخنازير “H1N1″، والاشتباه بإصابة 45 حالة أخرى جرى تسجيلها بمستشفيات حكومية وخاصة بصنعاء.

وأضافت المصادر أن هناك تسجيل يومي لحالات اشتباه بالفيروس القاتل في ظل موجة البرد القارس، وانتشار أمراض الجهاز التنفسي.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة التابعة للحوثيين لم تقم بأي إجراءات لمواجهة الظاهرة حتى على مستوى نشر التعليمات للأطباء والمواطنين من أجل التعامل مع المرض.

يشار إلى أنه جرى الموسم الماضي تسجيل وفاة 132 شخصاً بالفيروس، إلى جانب إصابة المئات معظمهم في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي.

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الخنازير بإنفلونزا تجاهل حوثي صنعاء في وسط وفيات

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