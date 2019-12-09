وسط سقوط قتلى.. اشتباكات مسلحة بين لواءين لمليشيا الإخوان بتعز

اندلعت اشتباكات عنيفة بين لواءين تابعين لمليشيا الإخوان في محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة 10 عناصر منهما.

ودخل القيادي الإخواني في اللواء 22 ميكا عرفات السبئي في اشتباكات مع القيادي في اللواء 170 دفاع جوي مصطفى الطيار في حي الصفاء بمنطقة كلابة شرق تعز.

وقتل في الاشتباكات القيادي الإخواني مصطفى الطيار والجندي وهيب فهمي التابعين للواء 170 دفاع جوي، إلى جانب إصابة 8 آخرين.

فيما حاصر جنود اللواء 170 مستشفى الصفوة الذي نقل إليه القيادي الإخواني عرفات السبئي بعد إصابته في الاشتباكات.