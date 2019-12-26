وسط معارك عنيفة.. القوات الجنوبية تحقق تقدم في وادي صبيرة شمال الضالع

4 مايو / خاص



تشهد جبهات باب غلق والفاخر شمال الضالع مساء اليوم اشتداد وتيرة مواجهات عنيفة مع تبادل مدفعي عنيف في الغرب، فيما حققت القوات الجنوبية تقدما في وادي صبيرة، باتجاه تحرير البدة.

وتخوض القوات الجنوبية معركة ضارية في حبيل السماعي، وأحرقت دبابة للحوثيين، وتتقدم في عمق وادي صبيرة.

وأكدت مصادر ميدانية مصرع قيادي بارز من مليشيا الحوثي في حبيل عبيد غرب منطقة بتار شمال غرب الضالع.

ونتيجة لكثافة الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات الحوثية تتمهل القوات الجنوبية في التوغل، وتمركزت في مواقع حاكمة على الوادي وسيلة صبيرة، بعد إجبار المليشيات على الفرار منه.

وأفيد باستشهاد جندي في من أفراد اللواء الأول مقاومة جراء لغم أرضي.

وتشهد حاليا جبهات غرب الضالع قصفا مدفعيا عنيفا، بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي.

وعلى جبهة مريس اكدت مصادر ان اشتباكات متقطعة في هذه الاثناء .

ودارت اشتباكات هي الأعنف تجددت في وقت متأخر مساء الثلاثاء بين المليشيات الحوثية والقوات الجنوبية في جبهة الفاخر، عقب إحباط هجوم مزدوج نهارا على جبهتي الفاخر والجب، وامتدت إلى باب غلق.

وازدادت المواجهات والاشتباكات ضراوة بعد العاشرة ليلا، عقب سجال متقطع بالنيران المختلفة.

وتكبدت المليشيات خسائر كبيرة في معركة دامت ساعات من العصر وحتى حلول المساء على محوري الجب والفاخر.

وأوقفت، الثلاثاء، القوات الجنوبية والحزام الأمني، بالقوة الجبرية، حرباً قبلية في مريس بالضالع.

وتكبدت مليشيات الحوثي في مواجهات امس الثلاثاء خسائر في الأرواح وصدت القوات الجنوبية هجوماً مزدوجاً، على محوري الجب والفاخر.

وشنت المليشيات هجوماً واسعاً، مستخدمة إليه التعزيزات التي استقدمتها خلال الأيام الماضية من إب وذمار.

وأفشلت القوات الجنوبية المشتركة محاولة المليشيات التقدم عبر محورين باتجاه الجب والفاخر بالتزامن.

ونجحت القوات الجنوبية في استدراج قوات للحوثيين وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

واستمرت المواجهات بكثافة نارية وتبادل مدفعي حتى غروب شمس الثلاثاء، وبقي الحذر يسود الموقف بعد إحباط محاولات متكررة للتسلل صوب مواقع المقاومة والقوات الجنوبية.

على صعيد متصل افتتحت المليشيات الحوثية مقبرة جديدة، خلف شارع الثلاثين غرب مدينة إب على الخط الذي يربط إب بالفاخر، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من قتلى الحوثيين في جبهة الضالع.

و تواصل مليشيا الحوثي حشد عناصرها وزجهم الى محرقة الموت في جبهات شمال الضالع.