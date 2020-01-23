وصفها بـ"عصابة النهب".. لقور: من ينتظر خيرا من حكومة الشرعية سيطول انتظاره



عدن تايم/خاص:

شن الاكاديمي الجنوبي, د.حسين لقور, هجوما لاذعا على حكومة الشرعية ووصفها بالعصابة التي تنهب وتمارس افعال العصابات .

وكتب في تغريدة على توتير “من ينتظرون من حكومة تتآمر على جنودها و تقتلهم و تسرق حقوقهم و تتاجر بأسلحتهم بغمضة عين، أن تهتم بمعيشتهم و رواتبهم سيطول بهم الانتظار”.

واضاف “نحن لسنا أمام حكومة ممثلة للناس بل أمام عصابة تنهبهم و تمارس عليهم أفعال عصابات على طريقة المافيا التي تعمل في كل شيء من أجل المال و النفوذ”.