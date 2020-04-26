وصفه بالقرار التاريخي.. حزام لحج يرحب بـ الإدارة الذاتية للجنوب

ثمنت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، القرار التاريخي للمجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب.

وقالت في بيان، فجر اليوم الأحد، إن قوات الحزام الأمني في محافظة لحج تقف خلف القيادة السياسية بكل قراراتها، للحفاظ على أمن الجنوب واستقراره ومنع انزلاقهِ نحو الفوضى.

وجددت العهد لشعب الجنوب بالحفاظ على ثوابت الأمة وتماسك المجتمع تزامناً مع الجهود المضنية لدعم مقومات التنمية الشاملة للدولة.

وأعلنت عن جاهزيتها لتنفيذ قرارات القيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددة على عدم السماح بزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وتعهدت بالتصدي لأي مؤامرات من خلال تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني.