وصول أربعة أطنان ونصف من لقاح شلل الأطفال إلى مطار صنعاء الدولي

وصلت اليوم أكثر من 4.5 أطنان من لقاحات شلل الأطفال عن طريق الفم إلى مطار صنعاء الدولي عن طريق منظمة اليونيسيف.

وقالت المنظمة في حسابها على تويتر، إنه سيتم استخدام اللقاحات لتطعيم حوالي 4.5 مليون طفل دون سن 5 في الحملة الوطنية القادمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أواخر أكتوبرالماضي أن اليمن خالية من شلل الأطفال منذ العام 2006.

وأضافت المنظمة الأممية أن جميع حالات الشلل الرخو الحاد التي تم فحصها من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩ سلبية بالنسبة لفيروس ‎شلل الأطفال.

وأوضحت أنها في حالة تأهب قصوى، حيث يتم التحقيق في مئات الحالات المشتبه بها في اليمن كل عام.

وأواخر العام الماضي نفذت الصحة العالمية واليونيسيف حملة للتحصين ضد شلل الأطفال، استهدفت أكثر من 5 مليون طفل دون سن الخامسة في مختلف محافظات البلاد.