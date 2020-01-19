وصول أول دفعة من الوقود لمحطة العشرة ميجا الجديدة بلودر

وصلت صباح اليوم الأحد ، أول دفعة من الوقود إلى محطة العشرة ميجا الجديدة في مديرية لودر بمحافظة أبين.



وكشفت مصادر عن وصول أول بوزة للمحطة الجديدة وتُحمل عليها مخصص العشرة ميجا من الديزل ، وتعتبر هذه الخطوة بداية خير للمحطة.



حيث مازالت الجهود مستمرة من قبل مدير محطة كهرباء لودر الشيخ حسين ناصر الحماطي (ابوصدام) من أجل الحصول على مخصص العشرة ميجا من مادة الديزل.



كما أكد المصدر أن الحماطي مازال يتابع عن كثف ويقوم بتسهيل العقبات أمام خروج مخصص العشرة ميجا من مادة الديزل.