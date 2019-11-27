نخبة حضرموت
وصول أول رحلة لطيران اليمنية صباح اليوم الى مطار الريان بالمكلا بعد توقف لأربع سنوات ⋆
المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الإعلامي للمحافظ
وصلت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء أول رحلة لطيران اليمنية الى مطار الريان بالمكلا بعد توقف لأربع سنوات .
ويأتي ذلك عقب اعلان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين العمل بالمطار اليوم وإعادة استئناف الرحلات .
وسيتم بعد قليل افتتاح الصالات الخارجية بالمطار ، يعقبه حفل بالمناسبة .
وجرى تخليص معاملات الركاب الواصلين من القاهرة بسهولة ويسر .