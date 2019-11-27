نخبة حضرموت

وصول أول رحلة لطيران اليمنية صباح اليوم الى مطار الريان بالمكلا بعد توقف لأربع سنوات ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 23 دقيقة
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المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الإعلامي للمحافظ

وصلت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء أول رحلة لطيران اليمنية الى مطار الريان بالمكلا بعد توقف لأربع سنوات .

ويأتي ذلك عقب اعلان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،  تدشين العمل بالمطار اليوم وإعادة استئناف الرحلات .

وسيتم بعد قليل افتتاح الصالات الخارجية بالمطار ، يعقبه حفل بالمناسبة .

وجرى تخليص معاملات الركاب الواصلين من القاهرة بسهولة ويسر .

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نخبة حضرموت

نخبة حضرموت

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