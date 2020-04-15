وصول الدفعة الأولى من المولدات الكهربائية الخاصة بمحافظة المهرة

المهرة (تحديث نت) خاص



وصلت إلى منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، امس الثلاثاء، الدفعة الأولى من مولدات الكهرباء التي وجهت السلطة المحلية بشرائها لتعزيز منظومة الكهرباء بالمحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك .

وتتكون الدفعة الأولى الواصلة، من أربعة مولدات بقوة إجمالية 4 ميجاوات، خصصت السلطات المحلية منها 2 ميجاوات لمديرية الغيضة عاصمة المحافظة، و2 ميجا وات لمديريتي سيحوت وقشن .

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من المولدات الكهربائية، البالغة قوتها 2 ميجاوات، خلال الأيام القليلة القادمة.