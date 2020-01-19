وصول الدفعة الأولى من قتلى الحوثي من جبهة نهم أغلبهم قيادات من السلالة ومن صعدة(أسماء )

وصلت الدفعة الأولى من قتلى الحوثيين من جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بالإضافة إلى قتلى من جبهات أخرى إلى المستشفى العسكري والكويت بالعاصمة صنعاء .

وقالت مصادر مطلعة لـ “المشهد اليمني ” اليوم الأحد أن من بين هؤلاء القتلى قيادات من السلالة بالإضافة إلى آخرون من محافظة صعدة والعشرات من الأفراد من محافظة ذمار وصنعاء وعمران وحجة وإب.

وأضافت المصادر أن هؤلاء القتلى هم:القيادي السلالي حسن عبد الله المؤيد وعلي حسن مهمل وابن عمه أحمد حسين مهمل وجميعهم من أبناء محافظة صعدة .

وأكدت المصادر مصرع القيادي السلالي الكبير علي عبد الرزاق الشرعي والسلالي حفظ الله عباس والقيادي السلالي أحمد علي الوشلي وجميعهم من أبناء العاصمة صنعاء .

وفي محافظة صنعاء لقي القيادي السلالي محمد علي السراجي مصرعة وعلي محمد البتامي وإبراهيم محمد الرهمي وسمير هادي الجرف وجميعهم من أبناء مديرية سنحان .

كما لقي القيادي السلالي صالح الحداد ويعد من أبرز القيادات الميدانية في مديرية همدان وعادل صالح عجلان من أبناء بني مطر والقيادي وليد حسن قاضي من مديرية الحيمة الداخلية ويوسف احمد علي مجلي وجميعهم من أبناء محافظة صنعاء والتي يطلق عليها إعلاميا أسم محافظة الطوق .

كما لقي القيادي السلالي حبيب صالح محرم ونسيم حميد بابكر مصرعهما وهم من أبناء محافظة ذمار أما في محافظة عمران فقد فجعت بمصرع القيادي أحمد عادل الغباري المشرف الإجتماعي بمديرية ثلاء والمقاتلين قناف أحمد كامل ورمزي أمين القزعي والاثنين من مديرية الجبل التابعة لمحافظة عمران بالإضافة إلى فواز صالح العقيلي من أبناء مديرية خمر والتابعة لنفس المحافظة .

ومن ابناء محافظة حجة لقي المقاتل حسان محمد التهامي من مديرية الشاهل وعلي عبده عثمان من مديرية قفل شمر لقيا مصرعهما يوم أمس أيضا .

هذا ولقيت ثلاثة عناصر حوثية أخرى مصرعهما من أبناء محافظة إب وهم : عبد الرحمن بشير المفرسك من مديرية جبلة والسلالي عمر مطهر محمد الشجاع ومتصدي محمد الحميري من مديرية القفر .

الجدير ذكره أن المليشيا الحوثية أفرجت عن الدفعة الأولى من قتلى المليشيا فيما تعتزم الإفراج عن الدفعة الثانية والثالثة خلال اليومين القادمين والقادمين أغلبهم من جبهة نهم .