وصول الدفعة الاولي من اسرى الحوثيين الى مطار صنعاء.. صور

وصل اليوم الخميس إلى مطار صنعاء 128 أسيرا حوثيا، يمثلون الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم من قبل التحالف العربي.

وقال مصدر في مطار صنعاء إن ثلاث طائرات تتبع الصليب الأحمر وصلت اليوم الى مطار صنعاء تقل الدفعة الأولى من أسرى الحوثين المفرج عنهم من قبل التحالف العربي.

وكان في استقبال الأسرى في مطار صنعاء عدد من قيادات الميليشيا وأنصارها.

وأعلن الصليب الأحمر في وقت سابق اليوم إنه قام بنقل 128 محتجزا من السعودية إلى صنعاء.

وكان التحالف العربي قد أعلن أنه سيطلق سراح 200 أسير وفتح مطار صنعاء لنقل الجرحى للعلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.