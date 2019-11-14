المشهد العربي

وصول جثمان الشهيد طارق البلوشي إلى مطار البطين في أبوظبي

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 17 دقيقة
0 أقل من دقيقة

وصل اليوم الخميس إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي، جثمان الشهيد العريف / 1 طارق حسين حسن البلوشي على متن طائرة عسكرية.

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، حيث كان في الاستقبال عدد كبير من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية،قد أعلنت أمس الأربعاء، استشهاد العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية .

وقالت القيادة العامة، أن الجندي استشهد ضمن مشاركة القوات الإماراتية في عملية عاصفة الحزم و إعادة الأمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

الوسوم
أبوظبي إلى البطين البلوشي الشهيد جثمان طارق في مطار وصول
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن اليوم الخميس

منذ دقيقة واحدة
Photo of تعرف على الطقس المتوقع اليوم الخميس في عدن والمحافظات

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الخميس في عدن والمحافظات

منذ 35 دقيقة
Photo of بدء توافد الجماهير للمشاركة في أربعينية الشهيد سعيد القميشي (صور)

بدء توافد الجماهير للمشاركة في أربعينية الشهيد سعيد القميشي (صور)

منذ 53 دقيقة
Photo of الشرق الأوسط: مليشيات الحوثي تسطو على أراضي المواطنين وتحولها مقابر لقتلاها

الشرق الأوسط: مليشيات الحوثي تسطو على أراضي المواطنين وتحولها مقابر لقتلاها

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق