وصول جثمان الشهيد طارق البلوشي إلى مطار البطين في أبوظبي

وصل اليوم الخميس إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي، جثمان الشهيد العريف / 1 طارق حسين حسن البلوشي على متن طائرة عسكرية.

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، حيث كان في الاستقبال عدد كبير من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية،قد أعلنت أمس الأربعاء، استشهاد العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية .

وقالت القيادة العامة، أن الجندي استشهد ضمن مشاركة القوات الإماراتية في عملية عاصفة الحزم و إعادة الأمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.