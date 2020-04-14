عدن تايم

وصول دفعة أولى من مولدات كهرباء المهرة

15 أبريل، 2020
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عدن تايم / خاص.

وصلت إلى منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، اليوم، الدفعة الأولى من المولدات الكهربائية، المقدمة من السلطة المحلية ممثلة بسعادة الاستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة، لتعزيز منظومة كهرباء المحافظة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وتتكون الدفعة الأولى الواصلة، من أربعة مولدات بقوة إجمالية 4 ميجاوات، خصصت السلطات المحلية منها 2 ميجاوات لمديرية الغيضة عاصمة المحافظة، وواحد ميجاوات لمديرية سيحوت، وواحد ميقاوات لمديرية قشن.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من المولدات الكهربائية، البالغة قوتها 4 ميجاوات، خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي السابع في الشهر الجاري، كان محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، قد وجه فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، بتوريد 10 ميجاوات لمحطات الكهرباء بالمديريات، وتوريد 3 ميجا لمناطق الفتك ودمقوت وحات بواقع (700) كيلو لكل محطة، ولمناطق مشقارر وهقلون وحضاب بواقع مولد واحد لكل منطقة بقوة (300) كيلو.

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أولى المهرة دفعة كهرباء من مولدات وصول

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