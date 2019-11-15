وصول دفعة من الأموال المطبوعة إلى البنك المركزي بعدن قادمة من روسيا





أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الجمعة، وصول شُحنة من الأموال المطبوعة في الخارج، والتي سبق أن وصلت لميناء الحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن قبل نحو عام شحنة منها.

ووصلت الأموال عن طريق البحر, حيث وصل ميناء عدن عددا من الحاويات التي تحمل الأموال المطبوعة وتم نقلها ظهر اليوم الجمعة الى البنك المركزي, وتم طباعتها في روسيا الاتحادية .

وبحسب المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، فإن الشحنة التي وصلت للبنك هي من فئتي 1000 و 500 ريال, ولم يفصح البنك عن كمية المبلغ الذي وصل .

وأكد أن الشحنة هي ضمن الأموال المطبوعة في سياق خطة البنك المركزي الاقتصادية 2016/2017، وقد أدخلت مالياً في حسابات البنك المركزي خلال الفترة المنصرمة.

يشار إلى أن ن البنك المركزي تسلم يوم العام الماضي 200 مليار ريال يمني من فئات صغيرة 100 و200 و250 ريالا.

وطمأن عموم المواطنين في الجمهورية أن لدى قيادة البنك المركزي اليمني إستراتيجية مُحكمة لإنزال هذه الشحنة في الدورة المالية، دون أن تُحدث أي انعكاسات سلبية على حساب قيمة العملة المحلية.