المشهد اليمني

وصول سفينة محملة بكمية (18,915 )طن من مادة الديزل ، الى غاطس ميناء الحديدة .

12 يناير، 2020
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المشهد اليمني

وصلت السفينة(كارب ديم) المحملة بكمية (18,915 ) طن من مادة الديزل ، الى غاطس ميناء الحديدة .

وقالت شركة النفط اليمنية في بيان صادر عنها حصل ” المشهد اليمني ” اليوم السبت على نسخة منه أن الشركة أصدرت توجيهات للمختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفينة المشار اليها للربط في الرصيف المناسب وبحسب الأولوية والاحتياج في حال مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لما من شأنه تغطية الاحتياجات الكاملة لمختلف القطاعات والحفاظ على الإستقرار التمويني في السوق المحلية

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الحديدة الديزل الى بكمية سفينة طن غاطس مادة محملة من ميناء وصول

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