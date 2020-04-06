ابابيل نت

وصول طائرة اماراتية الى مطار سقطرى وهذا ما حملته.. صور

6 أبريل، 2020
0

وصلت إلى محافظة سقطرى اليوم الأحد، طائرة إماراتية مُحملة بمساعدات طبية وعلاجية ومواد وقائية من فيروس “كورونا” المُستجد.

وتضمنت المساعدات، 3 طن محاليل خاصة بعمليات الاستصفاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي، وكذلك معقمات للوقاية من فيروس كورونا، وبعض الاحتياجات الطبية والصحية الأخرى.

وجاء إرسال تلك المساعدات، استجابةً للمناشدات التي أطلقها مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالعاصمة حديبو، بعد نقص المواد الطبية الضرورية التي يحتاجها المرضى.

ويعد مستشفى الشيخ خليفة، أهم مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لسكان محافظة سقطرى، كما كان له دوراً بارزاً في التخفيف من معاناة المواطنين.

وشكل وصول الطائرة، ارتياحاً شعبياً كبيراً على مستوى المجتمع السقطري، الذي ثمن الجهود الكبيرة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في ظل تلك الظروف الصعبة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الى اماراتية حملته سقطرى صور طائرة ما مطار وصول وهذا

إقرا أيضا

Photo of ما حقيقة دخول باخرة عملاقة الى ميناء عدن دون فحص طاقمها

ما حقيقة دخول باخرة عملاقة الى ميناء عدن دون فحص طاقمها

6 أبريل، 2020
Photo of خبر صادم للرئيس هادي

خبر صادم للرئيس هادي

6 أبريل، 2020
Photo of الصين تدعو الى اطلاق سراح الصبيحي وقحطان ورجب وناصر هادي

الصين تدعو الى اطلاق سراح الصبيحي وقحطان ورجب وناصر هادي

6 أبريل، 2020
Photo of ادانات واسعة بجريمة الحوثيين جراء استهداف قسم النساء بسجن تعز المركزي

ادانات واسعة بجريمة الحوثيين جراء استهداف قسم النساء بسجن تعز المركزي

6 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق