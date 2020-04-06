وصول طائرة اماراتية الى مطار سقطرى وهذا ما حملته.. صور

وصلت إلى محافظة سقطرى اليوم الأحد، طائرة إماراتية مُحملة بمساعدات طبية وعلاجية ومواد وقائية من فيروس “كورونا” المُستجد.

وتضمنت المساعدات، 3 طن محاليل خاصة بعمليات الاستصفاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي، وكذلك معقمات للوقاية من فيروس كورونا، وبعض الاحتياجات الطبية والصحية الأخرى.

وجاء إرسال تلك المساعدات، استجابةً للمناشدات التي أطلقها مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالعاصمة حديبو، بعد نقص المواد الطبية الضرورية التي يحتاجها المرضى.

ويعد مستشفى الشيخ خليفة، أهم مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لسكان محافظة سقطرى، كما كان له دوراً بارزاً في التخفيف من معاناة المواطنين.

وشكل وصول الطائرة، ارتياحاً شعبياً كبيراً على مستوى المجتمع السقطري، الذي ثمن الجهود الكبيرة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في ظل تلك الظروف الصعبة.