اليمن العربي

وصول قافلة حضرموت الى عدن

26 أبريل، 2020
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وصلت يوم الجمعة الماضية، الى العاصمة المؤقتة عدن؛ القافلة الإغاثية المقدمة من محافظة حضرموت، لمتضرري السيول الأخيرة، التي ضربت المدينة، الأسبوع الماضي، وخلفت أضرارا بشرية ومادية كبيرة.

 

القافلة التي أعلن عنها محافظ حضرموت، فرج البحسني؛ جاءت للتخفيف عن أهالي عدن المتضررين جراء المنخفض الجوي، والسيول الجارفة.

 

حيث تجلت المواقف الإنسانية والوطنية لقيادة محافظة حضرموت من خلال الإعلان عن تسير القافلة و تجهيزها في مدة لا تتجاوز اليومين، بمشاركة رجال الأعمال الحضارم، والمواطنين، وقيادتي السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

 

وعقب عملية إستلام القافلة من قبل إدارة الجمعية الخيرية الحضرمية بعدن؛ نقلت قيادة الجمعية خالص تحياتها لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ممثلة بالمحافظ “البحسني”، مشيدة بالأدوار الفاعلة له ولحضرموت عموماّ.

 

وعبرت الجمعية الخيرية الحضرمية بعدن؛ عن صدق مشاعر الأخوة، التي تظهر في مثل هذه المواقف الإنسانية، التي عرفت مواطني كل المحافظات والعالم عن صدق وإخلاص الإنسان في حضرموت، وحبه ومؤازرته لأخيه في عدن وقت الشدائد والمحن، مؤكدين أن الدعم سيصل إلى كافة أبناء عدن المستحقين.

 

رافق القافلة العميد ركن عمر البكري رئيس العمليات المشتركة بمحافظة حضرموت، والناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية ملازم هشام الجابري.

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