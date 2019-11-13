وصول لجنة عسكرية سعودية إلى صنعاء لهذا السبب!!

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كشفت مصادر صحافية عن وصول لجنة عسكرية سعودية إلى صنعاء عقدت اجتماعات مع لجان حوثية لتبحث تفاهمات حول وقف العمليات العسكرية.

وقال الصحافي فارس الحميري، إن اللجنة العسكرية السعودية وصلت قبل أيام الى صنعاء ، وعقدت لقاءات مع قيادات حوثية.

وأضاف الحميري والذي يعمل مراسلا لوكالة الأنباء الصينية أن لجنة عسكرية تابعة للجماعة انتقلت الى الرياض، وبقيت هناك لعدة أيام.

ووفقا للحميري فإن تبادل اللجان يأتي ضمن تفاهمت بهدف وقف العمليات العسكرية.