المندب نيوز

وصول مولدات ومحول رفع لتعزيز التوليد الكهربائي بمديرية الحد يافع

6 مايو، 2020
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وصول مولدات ومحول رفع لتعزيز التوليد الكهربائي بمديرية الحد يافع

الحد يافع ( المندب نيوز ) خاص

وصل اليوم الأربعاء 6 مايو 2020م إلى فرع كهرباء مديرية الحد يافع محافظة لحج اثنين مولدات بقوة 2 ميجا ومحول رفع بقوة 5 ميجا قادمات من العاصمة الجنوبية عدن لتعزيز التوليد الكهربائي والمساهمة في حل كثير من الإشكاليات الذي يواجهها ضعف التوليد.

وبهذا الخصوص قدم الأهالي كل الشكر للجهود الذي بذلت من قبل الأخوة في قيادة السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالمدير العام الاستاذ احمد علي محمد وإدارة كهرباء الحد ممثله بالمدير المميز عارف صالح ابن زين الذين كانو عند مستوى المسئولية واكبر دليل بحصول المديرية على المولدات الكهربائية المضافة لمحطة المديرية مع محول الرفع الكهربائي في ضل الأوضاع الراهنة الذي تعصف بالبلاد.

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التوليد الحد الكهربائي بمديرية رفع لتعزيز مولدات وصول ومحول يافع

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