وصول ناقلة”انترنت” الى ميناء الحديدة وافتتاح سوق سوداء بصنعاء مع بدء موسم ”سعد المأنتر” في اليمن!

سخر نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من استمرار انقطاع الانترنت لليوم الرابع على التوالي بكافة المحافظات اليمنية.

ودعا النشطاء الى افتتاح سوق سوداء للانترنت بشارع خولان، الواقع جنوبي العاصمة صنعاء.

فيما أعلن آخرون عن وصول ناقلة “انترنت” على ظهرها ملايين الميجاوات، الى ميناء الحديدة.

وكتب آخرين، من اليوم الاحد نقول لكم جمعة مباركة، وبالكاد توصل الى يوم الجمعة القادمة بسبب ضعف النت.

وتداول النشطاء، إعلان قصير نسبوه الى الفلكي الجوبي، بأن اليمن الان دخلت في موسم “سعد المأنتر” الذي يتميز بشحة في الانترنت وقد يستمر لأكثر من ثلاثة أيام.

وتأتي السخرية، بعد اعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصنعاء، عن خروج 80 بالمئة من السعات الدولية للانترنت، عن الخدمة، في ظل تناقض التصريحات حول السبب الرئيس لانقطاعه.