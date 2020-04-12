وصول (14) ألف بالة خيش لبورتسودان

السودان اليوم :

أعلن المهندس عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية عن وصول أكثر من 14 ألف بالة خيش لميناء بورتسودان . وقال خلال ترؤسه اليوم إجتماع برئاسة مشروع الجزيرة ببركات الذي ضم المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة المكلف والدكتورة توحيدة بابكر، مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، إن مشروع الجزيرة يعد العمود الفقري لاقتصاد السودان. وأشاد بحسب سونا بجهود لجنة إنجاح الموسم الزراعي بالولاية ودورها في تذليل كل العقبات، مبينا أن زيارته لمشروع الجزيرة تهدف للوقوف على سير عمليات حصاد القمح والحرائق التي حدثت في عدد من المواقع بالمشروع ومعالجة كافة الإشكاليات التي تعترض اكتمال الحصاد . من جانبه أبان المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة أن الخطة التأشيرية للموسم الزراعي 2020م 2021م تستهدف زراعة 800 ألف فدان في العروة الصيفية بزيادة 70 ألف فدان عن الموسم السابق. وأضاف أن ما حققته مساحة 423 ألف فدان القمح خلال العروة الشتوية من إنتاج فاق التوقعات بمتوسط إنتاج بلغ 18 جوالا للفدان. وأعلن إكتمال حصاد 50% من جملة مساحات القمح رغم مشاكل الخيش والوقود التي تم حلها بعد تدخلات حكومة ولاية الجزيرة والبنك الزراعي، وأكد اكتمال الحصاد القمح بنهاية الشهر الجاري. من جهة أخرى أعلنت الدكتورة توحيدة بابكر، مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية، عن مخاطبة المركز لتوفير 10 آلاف جالون وقود للجنائن والزراعة خارج المشروع، مشيرة إلى أهمية استخدام التقانات الحديثة لتحقيق الأهداف المنشودة بزيادة الإنتاج. ونفى الأستاذ الرشيد عثمان، مدير البنك الزراعي، قطاع الجزيرة، وجود مشكلة في الخيش، مشيرا لوجود فائض من الخيش بمخازن البنك، موضحا أنه تم استلام 915 ألف جوال قمح. وكشف النقيب شرطة إبراهيم سلامة عن تسجيل 10 بلاغات في جرائم حريق القمح وأن أكبر بلاغ كان لحريق في مساحة 64 فدانا اتلفت 1200 جوال.