اليمن العربي

وصول 3 شاحنات ايوائية للمتضررين من السيول بعدن

27 أبريل، 2020
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وصلت الى العاصمة المؤقتة عدن ،اليوم، ثلاث شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والتي تحمل مواد إيوائية للمتضررين من السيول بعدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

وتتضمن حمولة الشاحنات ٢٠٠ خيمة وملحقاتها من البٌسط والأغطية سيتم توزيعها على المتضررين من السيول.

 

ووزع مركز الملك سلمان خلال اليومين الماضين مواد غذائية وإيوائية للأسر المتضررة من كارثة الأمطار والسيول بحي المرسابة بمديرية صيرة بعدن، ضمن الحملة التي اطلقها مركز الملك سلمان إستجابة للأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة والسيول ، كما وزع المركز في مديرية البريقة مواد غذائية شملت عدد 125 اسرة نازحة متضررة.

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