المشهد اليمني

وطنية ”هادي” تعمل ولا تتكلم

20 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي القائد الذي أعتنق الوطنية ورسم خريطة الوطن في قلبه , آمن بقيم الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة المتساوية والعيش الحر والحياة الكريمة , صاحب الهمة العالية , والرؤية السياسية الراسخة والعميقة الثابتة ثبوت الجبال الشامخة , شعور عالي بالمسئولية التاريخية , دهاء سياسي عجيب في التعامل مع ملفات الانقلاب , ثبات انفعالي سياسي لا نظير له , حمل الكثير من الأعباء وتحدى الصعاب لأجل الوطن , لم يعشق ثقافة الموت والقتل بل عشق راية الوطن وهي تزهو بإباء ، تعلو ويعلو معها حبه لوطن الإيمان والحكمة ، تحلق ومعها نبضات قلبه التي لا تحمل سوي قدسية التضحية والفداء .

عبدربه منصور هادي قائد خالص الوطنية عز شعبه وارتقى به للسماء رغم كل الظروف الصعبة , قائد ذا عنفوان لا يهادن , حقق نصراً بيناً على أعدائهِ , حطم حواجز الزمان والمكان بحكمتهِ وصبره , واستقرّ في وجدان أمته , عظيم في تفانيه وفي حبه لوطنه وشعبه , آمن بهذا الوطن الجميل وأنحاز إليه وإلى تطلعات شعبه في الحرية والمساواة والعيش الكريم , وضل واقفاً بصلابة في وجه مليشيات الغدر والخيانة المتمردة بحس وطني وإنساني عميق , قائدً لم يتناسى أبداً إن السياسة فن احترام الشعب لا التلاعب بأقدارهم ومصيرهم .

يمتلك فخامة الرئيس هادي قلباً يتدفق بالصدق والحب والوفاء والإخلاص للوطن , عشق اليمن الأم والراية , اليمن الأرض والهوية , اليمن الانتماء والعنوان , لم يُدخر جُهداً في الدفاع عن السيادة الوطنية للأمة , درع من دروع الوطن لا تزيدها الأيام إلا صلابة في الموقف , وإخلاصاً للوطن , شديد العزم، صادق القول، صائب الرأي حازم الموقف ، محدد الاتجاه عالماً بالطريق ، وعارفاً بالسبيل ، قامةٌ وطنية لم تنحنِ , كان ولا زال في القمة .

انبرى الرئيس عبدربه منصور هادي للدفاع عن كُل أبناء اليمن , فكانَ القائد الوطني الذي يحمي الوطن ويدرأ عنه الأخطار التي تحدقُ بمستقبله , وأعطى صُورة حية لاندماج القائد السياسي مع قضايا الوطن والشعب , وعالج الكثير من الملفات المتعلقة بانقلاب الانقلابيين بالحكمة والعمل المثابر والحلول العلاجية , َوعدنا بالنصر والحرية , ويُبشرنا بالغد الآتي والفجر القادم لليمن الاتحادي الجديد .

أخيرا أقول … إن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هو رجل المرحلة وموطد قدم المستقبل على سراط السداد , هذا ما لمسناه ونلمسه من حسن تعاطيه مع مشكلة انقلاب الانقلابيين الحوثيين الإيرانيين , بهدوء وحكمة تعمل وطنيته وتُنجز ولا تتكلم , لا شعارات ولا صوتاً عالياً , والله من وراء القصد .

حفظ الله اليمن وشعبها وقيادتها ممثلة في فخامة الرئيس القائد عبدربه منصور هادي من كل سوء وجعلها دوما بلد الأمن والأمان والاستقرار والازدهار .

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