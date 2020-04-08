كريتر سكاي

وفاة أحد مؤسسي جيش البادية الحضرمي

8 أبريل، 2020
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كريتر سكاي – خاص

 

توفي قبل قليل العميد متقاعد( شيخ محمد عبدالله بن قطبان) جراء تعرضه لنوبة قلبية.

 

وقال الصحافي عماد الديني ان قطبان انخرط في العمل العسكري كأحد اوائل مؤسسي جيش البادية الحضرمي اضافة عمل كمدير أسبق لمديرية غيل بن يمين. 

 

وأعلنت أسرته انه سيصلى عليه اليوم بعد صلاة عشاء مساء اليوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٠م بمدرسة هائل سعيد أنعم بجوار منزلهم بديس المكلا بشعب البادية وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة باعبود.

 

الجدير بالذكر ان ان قطبان لديه ستة ذكور وهم عبدالله وخالد وجمال ومطيع ومنير ومحمد.

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