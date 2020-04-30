الخبر اليمني

وفاة أول حالة اصابة بكورونا في عدن قبل 15 يوما

30 أبريل، 2020
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وفاة أول حالة اصابة بكورونا في عدن قبل 15 يوما

الوليدي يطلع على الاستعدادات لمواجهة كورونا

│الخبر | متابعات

كشف مدير ادارة الترصد الوبائي ومجابهة الاوبئة في وزارة الصحة اليمنية، الدكتور أدهم عوض، معلومات جديدة عن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدن، وأكد وجود حالة إصابة توفت قبل نصف شهر.
وقال في حديثه لقناة الغد المشرق : “هناك حالة وفاة جراء فيروس كورونا بعدن، وهي حالة وافدة من الخارج”.
وأكد : “أول حالة مصابة بكورونا توفيت منذ 15 يوم ونجري تحقيق حول دخولها البلاد”.
وعن حالات الإصابة المعلن عنها اليوم في عدن، قال، مدير إدارة الترصد الوبائي بوزارة الصحة، أن : “أحد المصابين بفيروس كورونا طبيب حالته حرجة”.
وفيما يخص الاحترازات قال مدير الترصد الوبائي أن: الحجر المنزلي أفضل طريقة لمواجهة #كورونا ولازلنا نحتاج الدعم”.

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