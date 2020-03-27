عدن الغد

وفاة الجريح بدر صالح سعيد متاثرا بجراحة في مستشفى صابر بالعاصمة عدن

27 مارس، 2020
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وفاة الجريح بدر صالح سعيد متاثرا بجراحة في مستشفى صابر بالعاصمة عدن

توفى صباح يوم امس الاربعاء الجريح بدر صالح سعيد متاثرا  بجراحة الذي اصيب في جبهة الضالع اثر المعارك العنيفة التي تخوضها قوات المقاومة الجنوبية ضد مليشيات الحوثي في جبهه الضالع منذ العام 2015م .
ويعد الشهيد الشاب بدر صالح سعيد واحدا من رجالات المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع التي شاركت ببسالة في معارك الذود والكرامة ضد مليشيات الحوثيين في جبهه الضالع ، خاض العديد من المعارك  مع رفاق دربة وتحريرها من رجس الاحتلال في محافظة الضالع واخرها اصابته في الراس نقل على اثرها  إلى العاصمة عدن .
ظل في غرفة العناية المركزة في مستشفى صابر يعاني سكرات الموت لاكثر من شهر فاقدا للوعي، الا ان قدر الله كان الاسرع في صعود روحة الطاهرة الى عند رب السموات والارض، ليفارق الحياة ويلحق بركب كوكبة شهداء الجنوب الذين ضحوا بارواحهم من اجل العزة والكرامة واستعادة دولة الجنوب .
*من عبدالرقيب السنيدي

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