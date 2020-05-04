وفاة الصحفي العدني فضل حبيشي متأثراً بمرض الحميات

توفي يوم الأحد الصحفي المخضرم والبارز فضل حبيشي متأثراً بإصابته بمرض الحميات في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر مقربة من “حبيشي” أنه قد أُصيب قبل يومين بحمى شديدة والتهابات حادة ، حيث تم نقله إلى أحد المشافي بعدن ولكنه فارق الحياة مساء امس الأحد.

وبهذا المصاب الجلل تتقدم صحيفة”عدن الغد”باحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الأستاذ فضل حبيشي..سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.

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