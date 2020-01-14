وفاة الفنان الحضرمي سعيد نصيب

أعلنت جمعية فناني حضرموت اليوم الثلاثاء عن وفاة الفنان اليمني سعيد نصيب الذي وافته المنية في بيته بالمكلا حضرموت .

وقالت الجمعية في بيان نعيها للفنان سعيد نصيب أن الفنان سعيد نصيب انتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز السبعين عاما .

ونصيب هو فنان يمني اشتهر بأداء الالحان السواحلية وحظي بشهرة واسعة داخل حضرموت الساحل .

كما تغنى من الحان نصيب عدد من فناني الداخل اليمني كما قام بإعادة توزيع لحن اغنية صبوحة والتي غنتها فرقة ميامي الكويتية وحققت لهم شهرة واسعة حول العالم العربي .