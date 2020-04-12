كريتر سكاي

وفاة امرأة أثر انفجار اسطوانة غاز في الحديدة

12 أبريل، 2020
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كربتر سكاي/خأص

توفت امرأة مساء أمس السبت إثر انفجار إسطوانة غاز في منزلها بمديرية الدريهمي بالحديدة.
وقال مواطنون لكريتر سكاي: إن اسطوانة غاز انفجرت بمنزل امرأة تسكن برفقة ابنتها وزوجها في مديرية الدريهمي مما اسفرت عن وفاتها.
واضافوا: انفجرت الاسطوانة أثناء إعداد وجبة “العشاء” بسبب تسرب الغاز.
وتسببت الكثير من اسطوانات الغاز بعدة حوادث مماثلة أسفرت في مجملها عن سقوط ضحايا ما بين قتيل ومصاب.

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