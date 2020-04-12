كريتر سكاي
وفاة امرأة أثر انفجار اسطوانة غاز في الحديدة
كربتر سكاي/خأص
توفت امرأة مساء أمس السبت إثر انفجار إسطوانة غاز في منزلها بمديرية الدريهمي بالحديدة.
توفت امرأة مساء أمس السبت إثر انفجار إسطوانة غاز في منزلها بمديرية الدريهمي بالحديدة.
وقال مواطنون لكريتر سكاي: إن اسطوانة غاز انفجرت بمنزل امرأة تسكن برفقة ابنتها وزوجها في مديرية الدريهمي مما اسفرت عن وفاتها.
واضافوا: انفجرت الاسطوانة أثناء إعداد وجبة “العشاء” بسبب تسرب الغاز.
وتسببت الكثير من اسطوانات الغاز بعدة حوادث مماثلة أسفرت في مجملها عن سقوط ضحايا ما بين قتيل ومصاب.