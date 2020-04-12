وفاة امرأة أثر انفجار اسطوانة غاز في الحديدة

توفت امرأة مساء أمس السبت إثر انفجار إسطوانة غاز في منزلها بمديرية الدريهمي بالحديدة.

وقال مواطنون لكريتر سكاي: إن اسطوانة غاز انفجرت بمنزل امرأة تسكن برفقة ابنتها وزوجها في مديرية الدريهمي مما اسفرت عن وفاتها.

واضافوا: انفجرت الاسطوانة أثناء إعداد وجبة “العشاء” بسبب تسرب الغاز.

وتسببت الكثير من اسطوانات الغاز بعدة حوادث مماثلة أسفرت في مجملها عن سقوط ضحايا ما بين قتيل ومصاب.