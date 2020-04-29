اليمن العربي

وفاة امرأة في صنعاء جراء انفجار اسطوانة غاز تالفة

29 أبريل، 2020
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أكد سكان أن امرأة فارق الحياة جراء انفجار أسطوانة غاز تالفة في أحد أحياء العاصمة صنعاء وسط تجاهل المليشيا الحوثية لاستمرار حصد المزيد من الضحايا نتيجة انتشار اسطوانات الغاز التالفة التي توزعها شركة الغاز الخاضعة لسيطرتها

 

وذكر السكان، أن المواطنة خديجة سالم (48 عاما) توفت مساء الاثنين 27 ابريل 2020م اثر انفجار اسطوانة غاز بعد تسرب مادة الغاز داخل منزلها بحي الصافية.

 

وأشاروا إلى ان انفجار اسطوانة الغاز تسبب في اضرار مادية فادحة داخل المنزل.

 

وحمل سكان الحي قيادة شركة الغاز بصنعاء المسؤولية القانونية جراء هذه الحادثة باعتبارها جريمة متعمدة جراء اسطوانات الغاز التالفة التي تقوم بتوزيعها للأهالي.

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