وفاة امرأه بحادث دهس بسيارة في لحج



لحج ..محمد السلامي

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى إبن خلدون العام في تمام الساعة 15: 11 صباحا حادث مروري دهس مشاه أمام اللواء الخامس في الخط العام حيث. اصيبت بالحادث امراة في العقد السادس أثناء نزولها من الباص ودهسها بسيارة دينا .

وأفاد مندوب البحث الجنائي الاخ عبدالمجيد الحجر انه تم وصول حادث مروري دهس مشاه امراة الذي توفت متأثره باصابتها. وتم تسليم جثتها لاهلها لدفنها .

واستقبل طوارئ ابن خلدون ايضا مصاب أخر في العقد الرابع من العمر أثر رشه بمادة الاسيد على عيناه .

وقام الطاقم الطبي والتمريضي باسعافه وتقديم الرعاية الطبية له جراء اصابته البليغة.