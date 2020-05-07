وفاة اول مسؤول رفيع في الشرعية بكورونا

نعت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وفاة رئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة الفقيد مقبل على محسن القطيبي، والذي وافته المنية في الوقت الذي كان يقوم فيه بواجبه الوطني بالحصر والإطلاع على الأضرار التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن نتيجة الأمطار والسيول للتخفيف عن المواطنين.

ونوه بيان صادر عن الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بدور الفقيد الشهود له بالتفاني في أداء واجبه وما يحظى به من احترام وحب قيادته وكافة زملاءه.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى كافة منتسبي الأمانة العامة الفقيد مقبل على محسن القطيبي رئيس دائرة السلطة المحلية والذي وافته المنية في منتصف ليل الأربعاء الموافق 6/ مايو/2020م في الوقت الذي كان يقوم فيه بواجبه الوطني بالحصر والإطلاع على الأضرار التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن نتيجة الأمطار والسيول للتخفيف عن المواطنين.

ويعد الفقيد رحمه الله من خيرة قيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن الأشخاص الذين كانت لهم بصمات واضحة منذ إعادة فتح وتأسيس الأمانة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن ومشهود له بالتفاني في أداء واجبه ويحضى باحترام وحب قيادته وكافة زملاءه .

وبهذا المصاب الجلل فإننا في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء نعزي أنفسنا ونتقدم بأحر التعازي لأولاد الفقيد ولأسرته وكافة أقربائه وكل منتسبي رئاسة الوزراء.. راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون.