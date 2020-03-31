وفاة ثاني أكبر معمر يمني تزوج بـ 35 إمرأة و أكثر من 300 فرد قوام أسرته

أفادت مصادر محلية، بوفاة ثاني أكبر معمر يمني تزوج بـ 35 إمرأة و أكثر من 300 فرد قوام أسرته، عن عمر يزيد على 120 عاما، بعد وفاة معمر يمني آخر هو عبد الرحمن بن شيخ بن علوي الحبشي، عن عمر ناهز 122 عاما.

وقالت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن المعمر اليمني حسن صالح الدجره توفي، يوم أمس الأثنين، بعد أن كان مثار جدل في أوساط المجتمع بسبب زيجاته وحبه للنساء ماجعله يصبح الرقم واحد بعد أن تزوج 35إمرأة.

واشارت المصادر الى أن المعمر الدجرة توفي بمحافظة المحويت، مديرية بني سعد، وله من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد ما يزيد عن 300فرد.

وذكرت المصادر أن الدجره يمتلك عزلة بكاملها من الأراضي في مديرية بني سعد تسمى عزلة بني الأزرق، وفارق الحياة بعد معاناة مع المرض، بعد أن كان مصلحاً إجتماعياً وشيخاً قبليا يحل قضايا الناس.

وفي مطلع مارس الجاري، توفى معمر يمني آخر هو عبد الرحمن بن شيخ بن علوي الحبشي في قرية جِفِلْ احد ضواحي حوطة أحمد بن زين بوادي حضرموت، عن عمر ناهز مائة واثنين وعشرين عامًا، والذي عمل في مقتبل شبابه ملاحًا يجوب البحار والمحيطات، وزار غالبية عواصم العالم الساحلية و يجيد من اللغات الانجليزية والروسية والألمانية والاسبانية والملايوية التي عاش بها أربعين عامًا حيث عمل ضابطًا في الجيش الاندونيسي وقبلها مشاركًا في الثورة الاندونيسية ضد الاستعمار الهولندي.

و تزوج الحبشي خمسة عشرة امرأة وله من الأولاد و الأحفاد وتعداد من هم على قيد الحياة 130 فردًا.