وفاة ثاني مغترب يمني بالسعودية من ابناء وصاب العالي بفيروس كورونا (الاسم)

اكدت مصادر محلية وفاة ثاني مغترب يمني بالسعودية متأثرا من اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر خاص لـ”المشهد اليمني” ان المغترب اليمني “همام علي دبايه” من وصاب العالي _ مخلاف بني مسلم _ دبايه , توفي اليوم الاثنين بالمدينة المنورة بعد اصابته بفيروس كورونا منذ عدة ايام .

وبهذا يصبح ثاني متوفي من اليمن بسبب فيروس كورونا في المدينة المنورة ومن ابناء وصاب العالي .

وكان قد توفي يوم امس الاحد أول مغترب يمني بالسعودية جراء اصابته بفيروس كورونا “أميرغانم علي المشيرعي “من وصاب العالي مخلاف جعر بني حفص قرية المشيرعي ,بالمدينة المنورة بعد ان مكث عشرة ايام بالمستشفى بسبب اصابته بفيروس كورونا .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية , اليوم عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة، مشددة على ضرورة التزام المواطنين داخل المملكة الالتزام الكامل بالتعليمات الوقائية للسيطرة على منع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف متحدث وزارة الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحفى للوزارة حول فيروس كورونا اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة تعمل على برتوكول علاجى متطور لهذا الفيروس، مشددا على أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أى علاج رسمى لهذا الفيروس.