اليمن العربي

وفاة ثلاثة أشخاص من أبناء إب بحادث مروري في ذمار

27 أبريل، 2020
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توفي ثلاثة أشخاص من أبناء محافظة إب بحادث مروري في مدينة ذمار جنوب صنعاء.

 

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة أشخاص بينهم معلم ونجله توفوا بحادث مروري مروع في مدينة ذمار.

 

وأضافت المصادر، أن المتوفين من أبناء مديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب.

 

وبحسب المصادر فإن المتوفين هم “أمين عباس هاشم” ونجله “محمد أمين” ونجل أخيه “أحمد عباس هاشم

 

وعمل الأستاذ أمين عباس هاشم رئيسا لقسم التوجيه بالإدارة التعليمية بمديرية مذيخرة وكان له إسهامات تربوية فاعلة في تربية الأجيال وتعليمهم ويحظى بحب وتقدير المواطنين.

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أبناء أشخاص إب بحادث ثلاثة ذمار في مروري من وفاة

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