صحيفة الأيام

وفاة حالة رابعة بحمى الضنك في رضوم بشبوة

2 أبريل، 2020
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تُوفي، أمس، بمنطقة بئر علي في رضوم بشبوة، شاب يُدعى طارق أبوبكر الذيب، بسبب ما يعتقد أنه حمى الضنك، وهي حالة الوفاة الرابعة في المنطقة، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة ثلاث حالات وفاة أصيبت بنفس الأعراض.

وطالب أهالي بئر علي مدير الصحة بالمحافظة، بإنزال فريق من الترصد الوبائي لمعرفة أسباب الوفاة، وأوضحوا أن المتوفين الأربعة اشتكوا من نفس الأعراض وهي حمى وتقيؤ، مشيرين إلى أنهم يعتقدون أنه مرض حمى الضنك أو المكرفس.

وبحسب إفادة مدير مركز بئر علي الصحي، فهناك أعداد من أبناء بئر علي المصابين بنفس الأعراض يرقدون في طوارئ مستشفى ابن سيناء بحضرموت.

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