كريتر سكاي
وفاة دكتور ومهندس نتيجة اصابتهم بالتهاب رئوي حاد بعدن
كريترسكاي/خاص
توفى شخصين اليوم الجمعة نتيجة اصابتهم بالتهاب رئوي حاد بعدن.
توفى شخصين اليوم الجمعة نتيجة اصابتهم بالتهاب رئوي حاد بعدن.
وقال مصدر لكريتر: ان شخص يدعى ن. ع ويسكن منطقه الانشاءات شارع التسعين بعدن توفى نتيجة التهاب رئوي اليوم ، وكان يشغل منصب رفيع في دائرة الاسكان.
واضاف:و توفى الدكتور ش.ا يعمل طبيب بإحدى المستشفيات الحكومية، نتيجة إصابته بالملاريا وبضيق التنفس.
وتشهد مدينة عدن عدد من الوفيات دون معرفة اسبابها حتى الان حيث تتشابه الاعراض مع فيروس كورونا
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