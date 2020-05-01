وفاة دكتور ومهندس نتيجة اصابتهم بالتهاب رئوي حاد بعدن

توفى شخصين اليوم الجمعة نتيجة اصابتهم بالتهاب رئوي حاد بعدن.

وقال مصدر لكريتر: ان شخص يدعى ن. ع ويسكن منطقه الانشاءات شارع التسعين بعدن توفى نتيجة التهاب رئوي اليوم ، وكان يشغل منصب رفيع في دائرة الاسكان.

واضاف:و توفى الدكتور ش.ا يعمل طبيب بإحدى المستشفيات الحكومية، نتيجة إصابته بالملاريا وبضيق التنفس.

وتشهد مدينة عدن عدد من الوفيات دون معرفة اسبابها حتى الان حيث تتشابه الاعراض مع فيروس كورونا