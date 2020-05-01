كريتر سكاي

وفاة دكتور ومهندس نتيجة اصابتهم بالتهاب رئوي حاد بعدن

1 مايو، 2020
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كريترسكاي/خاص

توفى شخصين اليوم الجمعة نتيجة اصابتهم بالتهاب رئوي حاد بعدن.
وقال مصدر لكريتر:  ان شخص يدعى ن. ع ويسكن منطقه الانشاءات شارع التسعين بعدن توفى نتيجة التهاب رئوي اليوم ،  وكان يشغل منصب رفيع في دائرة الاسكان.
واضاف:و توفى الدكتور ش.ا  يعمل طبيب بإحدى المستشفيات الحكومية، نتيجة إصابته بالملاريا وبضيق التنفس.
وتشهد مدينة عدن عدد من الوفيات دون معرفة اسبابها حتى الان حيث تتشابه الاعراض مع فيروس كورونا

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اصابتهم بالتهاب بعدن حاد دكتور رئوي نتيجة وفاة ومهندس

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