وفاة رجل اعمال عقب رفض استقباله بمستشفيات عدن

توفي رجل اعمال فجر اليوم الاربعاء اثر رفض مستشفيات عدن استقبال حالته.

وقال الصحافي فضل الجونه في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي: الناس تموت ولا منقذ لحياتهم.

واشار احمد عبدالباقي القاضي صاحب محلات القاضي للمفروشات بالشيخ عثمان في ذمة الله .

وواصل قائلا بعد رفض المستشفيات قبوله للاسف الشديد وتوفي الى رحمة الله وهو يستنجد لاسعافه وإنقاذ حياته.

واعرب عن اسفه بالقول عدن قادمة على كارثة إذا كان المستشفيات ترفض قبول المرضى في ظل انعدام الرعاية الصحية وغياب السلطات الحكومية.